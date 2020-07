eFootball PES 2021: sarà un DLC dell’edizione 2020 (Di sabato 11 luglio 2020) A quanto pare eFootball PES 2021 adotterà un nuovo metodo di business, sarà infatti un DLC dell’edizione 2020 venduto a prezzo ridotto Il cambiamento del nome adottato dallo scorso anno aveva fatto presagire un cambio di rotta in casa Konami. Quest’anno la casa giapponese ha deciso di rinnovare la formula con la quale viene proposto PES al grande pubblico. L’edizione 2021 infatti non sarà un gioco completamente nuovo, ma sarà venduto come aggiornamento dell’edizione 2020. Una sorta di DLC, che andrà probabilmente a rinnovare le rose dei calciatori mantenendo le stesse fondamenta ludiche di quest’anno. eFootball PES 2021 DLC di PES 2020, cosa dobbiamo aspettarci? La notizia arriva ... Leggi su tuttotek

eFootball PES 2021 Season Update - confermato l'aggiornamento di PES 2020 : primi dettagli svelati da Microsoft Store Microsoft Store ha fatto trapelare il prossimo contenuto dedicato al titolo calcistico Pro Evolution Soccer di Konami. Invece di investire risorse nella creazione di un nuovo gioco, Konami offrirà un semplice aggiornamento del precedente ...

ha fatto trapelare il prossimo contenuto dedicato al titolo calcistico Pro Evolution Soccer di Konami. Invece di investire risorse nella creazione di un nuovo gioco, Konami offrirà un semplice aggiornamento del precedente ... eFootball PES 2021 perde le licenze di Inter e Milan eFootball PES 2021 perde rà due licenze delle squadre di calcio di Serie A, ovvero Milan e Inter ed a dichiararlo è proprio Konami. Entrambi i club appaiono in PES 2020 con licenza ufficiale e la loro rappresentazione in quel gioco non ...

PES rà due delle squadre di calcio di Serie A, ovvero e ed a dichiararlo è proprio Konami. Entrambi i club appaiono in PES 2020 con licenza ufficiale e la loro rappresentazione in quel gioco non ... La storia di PES : da Winning Eleven a eFootball I videogiochi di calcio (almeno per quanto riguarda le console) sono due: FIFA e PES. Due giochi che dividono ogni anno gli utenti di tutto il mondo, ma che ci fanno divertire tanto. Nessuno, infatti, può negare di aver provato almeno una ...

