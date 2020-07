Coronavirus: Brasile, 70 mila morti e 1,8 mln di contagi (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 11 LUG - Il Brasile supera 1,8 milioni di casi di Coronavirus e 70.000 decessi provocati dalla Covid-19. Secondo i dati resi noti dal Consiglio nazionale dei segretari sanitari, Conass, ... Leggi su corrieredellosport

