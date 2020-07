Colpo di scena! Conte può lasciare l'Inter a fine stagione: pronto il colpaccio in panchina (Di sabato 11 luglio 2020) Non è certamente un periodo semplice per l'Inter. Dopo la ripresa della stagione le cose per i nerazzurri sono andate progressivamente peggiorando. I ragazzi di Conte sono stati prima eliminati dalla Coppa Italia, poi hanno praticamente vanificato le loro chances di restare agganciati al treno Scudetto. Il rapporto tra il coach salentino e la dirigenza dell'Inter non è idilliaco. Conte si è più volte lamentato di non avere una rosa abbastanza competitiva. Hellas Verona v FC Internazionale -... Leggi su 90min

Una Vita anticipazioni : AGUSTINA tenta il suicidio e ci sarà un colpo di scena! Ecco quale La domestica AGUSTINA (Pilar Barrera) crederà di avere i giorni contati nei prossimi episodi di Una Vita, motivo per cui tenterà di farla finita gettandosi da una finestra della soffitta. Come abbiamo anticipato in precedenza, la ...

alescoming : @rootlives DOPPIO COLPO DI SCENA DA COSÌ ?? a così ?? - Simo07827689 : RT @francotaratufo2: Aria SpA: 344 appalti Covid Nuovo colpo di scena ieri nella vicenda “Camici regalati” dalla Dama spa: il direttore gen… - ciuulix : @sensitivejaureg Colpo di scena! - Notiziedi_it : Colpo di scena! Conte può lasciare l’Inter a fine stagione: pronto il colpaccio in panchina - Millazena : @pasquiii Non mi sbilancio per non spoilerare! Un bel colpo di scena sul finire e poi fammi sapere -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena Colpo di scena, il Tennis club passa di mano LA NAZIONE NBA, Zion Williamson e i nuovi guai legali: in arrivo un’altra causa?

La battaglia in tribunale tra la prima scelta assoluta dei Pelicans e il suo ex agente Gina Ford - rappresentate della Prime Sports - si arricchisce di un nuovo colpo di scena: una dichiarazione giura ...

Assalto a colpi di Kalashnikov al blindato Cosmopol, scacco alla banda

RINDISI – La pioggia di proiettili esplosi con mitragliatori Kalashnikov e altri tipi di armi, i chiodi disseminati sull’asfalto, i volti incappucciati. Chi si trovò a passare all’alba del 18 gennaio ...

La battaglia in tribunale tra la prima scelta assoluta dei Pelicans e il suo ex agente Gina Ford - rappresentate della Prime Sports - si arricchisce di un nuovo colpo di scena: una dichiarazione giura ...RINDISI – La pioggia di proiettili esplosi con mitragliatori Kalashnikov e altri tipi di armi, i chiodi disseminati sull’asfalto, i volti incappucciati. Chi si trovò a passare all’alba del 18 gennaio ...