Ciao Darwin, dagli Stati Uniti arriva l’accusa di razzismo per il programma di Bonolis. Ecco perché (Di sabato 11 luglio 2020) Una nuova bufera sui social ha travolto Ciao Darwin, la nota trasmissione condotta da Paolo Bonolis su Canale 5 a causa di un tweet che l’accusa, indirettamente, di mandare messaggi razzisti. Il tweet, diventato presto virale, ha aperto la polemica rendendo l’hashtag #CiaoDarwin di tendenza. Tutto è partito dal profilo di David Adler, fondatore dell’associazione Preogressive International, una piattaforma nata con l’intento di unire tutte le forze progressiste in giro per il mondo, che ha scritto”Ho acceso la tv italiana e ho trovato il canale Mediaset di Berlusconi che trasmetteva uno show chiamato Ciao Darwin, nel quale gli italiani applaudono mentre una straniera nera viene affogata in una vasca d’acqua per aver risposto ... Leggi su ilfattoquotidiano

