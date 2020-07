Brigitte Macron: "Non mi chiamate first lady. La moglie di un capo di Stato ha dei doveri, se ho sbagliato chiedo scusa" (Di sabato 11 luglio 2020) Riappare Brigitte Macron. Lo fa con una lunga intervista su France Info in cui racconta cosa significhi essere la moglie del presidente della Repubblica francese. Racconta di non essersi mai sentita una “first lady” o, per dirlo alla francese, una “première dame”. Rifiuta questo titolo, preferisce quello di “moglie del capo dello Stato”. Afferma di essere “una donna libera”, ma di sapere quanto peso abbia il ruolo che ricopre. “Mi sono detta di avere il dovere di essere utile. Perché se sei capo di Stato, sei eletto. Ma se sei la moglie di un capo di Stato, la gente non ti ha scelto e quindi ... Leggi su huffingtonpost

