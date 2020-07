Berrettini sconfitto a Kitzbuehel da Rublev, domenica ancora in campo (Di sabato 11 luglio 2020) Matteo Berrettini è stato sconfitto da Rublev alle semifinali del “Thiem 7”, torneo di esibizione a Kitzbuehel organizzato da Dominic Thiem In attesa di ricominciare la stagione tennistica, in giro per il mondo sono in corso vari tornei di esibizione. In uno di questi è presenta anche Matteo Berrettini, che a Kitzbuehel è stato sconfitto in semifinale da Rublev 6-4 7-6. Il tennista romano è tra i giocatori invitati al torneo austriaco denominato “Thiem 7”, organizzato proprio dall’idolo locale Dominic Thiem. L’italiano giocherà la finale per il 3° posto contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, mentre Rublev affronterà in finale Thiem. Da ... Leggi su zon

