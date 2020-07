Anzio, atto violento ai danni di un giovane migrante (Di sabato 11 luglio 2020) Pochi giorni fa ad Anzio un giovane migrante è stato oggetto di un vero e proprio atto persecutorio e violento. Insultato pesantemente ed investito per ben due volte da un’utilitaria, il migrante di soli 24 anni se l’è vista brutta. I ragazzi che lo hanno investito, accusati entrambi di tentato omicidio, prima lo hanno colpito alle spalle dopodiché hanno deciso di passargli sopra con l’auto. Il tutto è avvenuto a Lavinio, in via Goldoni, dove il ragazzo stava percorrendo tranquillamente la strada in sella alla propria bici. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Anzio il giovane migrante non sarebbe stato l’unico bersaglio. Infatti prima di lui nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta

