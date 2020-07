Verona, nullatenente ma con 315 auto a suo nome. Percepiva reddito per Covid-19 (Di venerdì 10 luglio 2020) Dichiarava di non avere niente e Percepiva il reddito per il Covid-19, ma in realtà aveva 315 veicoli intestati a suo nome. Lo ha scoperto la polizia Locale di Verona con l'aiuto del database "Giano", e le attività di indagine della procura di Milano con la sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri dell'Ufficio intestazione fittizia veicoli. Sulla carta, la 27enne veronese risultava, infatti, nullatenente, tanto che, in virtù di una partita Iva aperta per il commercio di auto, ha anche percepito il reddito d'emergenza. Ma nel corso degli ultimi 5 anni è diventata proprietaria di 315 veicoli che faceva movimentare senza dichiarare alcun reddito. E alcuni di questi suoi veicoli sono stati usati da ... Leggi su tg24.sky

