Valentino Rossi resta in pista. In MotoGP fino al 2022 (Di venerdì 10 luglio 2020) Ha deciso di restare in sella prima ancora che la pista potesse dare un primo responso sulla tenuta del suo fisico e del suo talento. A 41 anni Valentino Rossi ha ancora tanta voglia di correre, mettersi ancora in gioco, divertirsi, sfidare il tempo che avanza e non mollare il suo mondo che sembra non voglia fare a meno di uno come lui, campione anche in popolarità. Il Dottore starà sulla giostra delle emozioni per altri due anni. La leggenda del motociclismo degli ultimi anni ha scelto infatti di firmare per la Petronas, team satellite della Yamaha, per il 2021 con una opzione per il 2022 e di inseguire i suoi record e gli ultimi sogni fino a 43 primavere: l'obiettivo è quello di vincere il decimo mondiale e superare Giacomo Agostini per Gp vinti anche se sa bene ... Leggi su iltempo

MotoGp - Valentino Rossi correrà altre due stagioni con la Yamaha Petronas Valentino Rossi correrà altre due stagioni con la Yamaha . L’indiscrezione, che ha fatto spalancare tutto il gas della passione di tanti tifosi del Dottore, è stata rivelata dalla Gazzetta dello Sport. MotoGp , Valentino Rossi ...

correrà due con la . L’indiscrezione, che ha fatto spalancare tutto il gas della passione di tanti tifosi del Dottore, è stata rivelata dalla Gazzetta dello Sport. , ... Valentino Rossi - c'è il giallo sulla firma con Petronas : ecco cosa è successo Sono stato fuori per un giro bici e ho letto la notizia... Ci stiamo ancora lavorando, Valentino non e? un pilota normale e c' è bisogno di tempo ". Con queste parole sulla propria pagina Facebook ...

Sono stato fuori per un giro bici e ho letto la notizia... Ci stiamo ancora lavorando, non e? un pilota normale e bisogno di tempo ". Con queste parole propria pagina Facebook ... Valentino Rossi prossimo alla firma con Petronas per due stagioni Valentino Rossi correrà per le pRossime due stagioni (2021 più opzione del 2022) in MotoGp con la Petronas. L'annuncio, anticipato dalla Gazzetta dello sport, dovrebbe arrivare a Jerez il 19 luglio. Il compagno di squadra del Dottore, ...

Eurosport_IT : La leggenda continua: Valentino #Rossi firma con la Yamaha Petronas fino al 2021, più opzione per il 2022! Caccia a… - SkySportMotoGP : L'anticipazione della Gazzetta sul futuro di @ValeYellow46 #SkyMotori #MotoGP - fattoquotidiano : MotoGp, Valentino Rossi non si ferma più: a 41 anni firma contratto annuale con la Petronas. E c’è l’opzione per pr… - titty_napoli : RT @tempoweb: Valentino Rossi resta in pista. In MotoGP fino al 2022 #valentinorossi #motogp #petronas - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Valentino Rossi resta in pista. In MotoGP fino al 2022 #valentinorossi #motogp #petronas -