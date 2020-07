The Resident 2 arriva su Rai 1 dal 14 luglio 2020 in prima serata (Di venerdì 10 luglio 2020) Tantissime le novità che aspettano i telespettatori di Rai 1. Da segnalare senza dubbio l’arrivo della seconda stagione della serie ospedaliera con Matt Czuchry The Resident 2. La prima puntata andrà in onda sulla prima rete martedì 14 luglio 2020. Ogni puntata si compone di tre episodi per un totale di 23. The Resident 2 ha visto il suo esordio su Fox Life nel 2018 e dal 14 luglio sarà visibile in chiaro su Rai 1. Fox Life, ora definitivamente chiuso, ha trasmesso otto episodi della seconda stagione del medical drama. I protagonisti dovranno risolvere complicati casi medici senza apparente spiegazione, confrontandosi spesso con scelte etiche. Inoltre, parallelamente alle loro carriere professionali, vengono raccontate le ... Leggi su kontrokultura

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anch ...

Nella meravigliosa cornice storica dell'ex teatro Macario di Torino, il collettivo artistico "This Is Not Torino" organizza, dal 12 al 24 luglio, la mostra di arte contemporanea intitolata ""This is n ...

