Temptation Island, Antonella Elia e l’affondo di ex GF Vip: “E’ un personaggio che con la perfidia supera il vittimismo” (Di venerdì 10 luglio 2020) Antonella Elia è sicuramente il personaggio più forte di questa settima stagione di Temptation Island, esattamente come è accaduto con il Grande Fratello Vip. Antonio Zequila, suo compagno di reality show, ha parlato di lei intervistato da Libero Quotidiano dal buon Francesco Fredella. Temptation Island, Zequila attacca Antonella Elia: “E’ un personaggio” Pietro Delle Piane?... L'articolo Temptation Island, Antonella Elia e l’affondo di ex GF Vip: “E’ un personaggio che con la perfidia supera il vittimismo” proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - infoitcultura : News Temptation Island, ex concorrente svela: “Grandi mancanze di rispetto” - TrashCafoni : Temptation Island Vip 2: il falò finale di Anna Pettinelli e Stefano - xizercul : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum - Stefanodibiagi1 : RT @LucaMagmo: ierisera mia moglie mi ha sorpreso in camera da letto mentre guardavo Temptation Island.... ora dovrò ucciderla per forza -