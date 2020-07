Sora Lella, ora la targa è giusta: corretta dal Campidoglio la data sbagliata della morte della sorella di Aldo Fabrizi (Di venerdì 10 luglio 2020) Sora Lella ha vinto. E con lei, forse, ha vinto un po? tutta Roma. È tornata infatti al suo posto la targa, finalmente corretta, di viale Sora Lella senza quel brutto errore sulla data... Leggi su leggo

danydisp : @Lorellastelle Questo è l’erede della Sora lella. E mi scuso con i parenti della Sora lella per L’azzardato accostamento... - senzatregua1 : RT @TrastevereRM: Sora Lella ed il camionista mario Brega,1 scena tenera ed esilarante, ma il bello sono gli amori confessati ad un ruggent… - Oldgenoa : @genovapostnews @FratellidItalia @GiorgiaMeloni la Sora Lella che va a fare passerella a genova come il suo amichet… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #10luglio #rassegnastampa Famiglie impaurite, mai più unite. Terni, morire per una droga low cost. Maggioni: 'Sette storie sen… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Sora Lella, ora la targa è giusta: corretta dal Campidoglio la data sbagliata della morte della sorella di Aldo Fabrizi https… -

Ultime Notizie dalla rete : Sora Lella Sora Lella, Roma e i romani: il ruolo dell'informazione e quello di chi governa Leggo.it Sora Lella, Roma e i romani: il ruolo dell'informazione e quello di chi governa

Quella dell’errore della data di morte incisa sulla targa ufficiale del Comune di Roma, ha visto la popolarissima Sora Lella nelle vesti di protagonista involontaria di una piccola, grande battaglia d ...

Sora Lella, ora la targa è giusta: corretta dal Campidoglio la data sbagliata della morte della sorella di Aldo Fabrizi

Sora Lella ha vinto. E con lei, forse, ha vinto un po’ tutta Roma. È tornata infatti al suo posto la targa, finalmente corretta, di viale Sora Lella senza quel brutto errore sulla data della scomparsa ...

Quella dell’errore della data di morte incisa sulla targa ufficiale del Comune di Roma, ha visto la popolarissima Sora Lella nelle vesti di protagonista involontaria di una piccola, grande battaglia d ...Sora Lella ha vinto. E con lei, forse, ha vinto un po’ tutta Roma. È tornata infatti al suo posto la targa, finalmente corretta, di viale Sora Lella senza quel brutto errore sulla data della scomparsa ...