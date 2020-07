Seconda ondata coronavirus: Conte “Italia è attrezzata” (Di venerdì 10 luglio 2020) Seconda ondata coronavirus: Conte “Italia è attrezzata” Seconda ondata coronavirus: il Presidente del Consiglio Conte predica tranquillità a proposito di una nuova impennata di contagi nel nostro paese. Ecco cosa ha detto. Seconda ondata coronavirus: “Italia attrezzata per mantenerla sotto controllo” Parole significative quelle pronunciate dal Presidente del Consiglio Conte nel corso di un’intervista rilasciata ad un’emittente spagnola: “Alcuni esperti ragionano sulla possibile nuova ondata di contagi, è un dibattito pubblico. Io non so se arriverà, anche perché non sono uno scienziato, e ... Leggi su termometropolitico

LaStampa : Seconda ondata, Israele comincia a chiudere le città - HuffPostItalia : Luca Ricolfi: 'Con una seconda ondata a rischio la nostra civiltà' - SirDistruggere : La dott.ssa Gismondo 'La seconda ondata non sarà grave come la prima'. Non so voi ma sto correndo a comprare il lievito. - GiorgioPavan3 : Orban il cattivo ha già restituito i poteri al Parlamento. #Conte il premier che il mondo ci invidia democratico li… - farfarello13 : RT @pbecchi: Come avevo immaginato Conte ci ha provato una volta senza successo e ora ci riprova: prolungare lo stato di emergenza. Il gove… -