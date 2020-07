Santa Sofia tornerà a essere una moschea (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo più di un mese di estenuante attesa, il Consiglio di Stato della Turchia ha emesso il proprio verdetto sul destino dell’ex cattedrale di Santa Sofia, il simbolo della cristianità divenuto emblema dell’impero ottomano e dell’islam. Nulla hanno potuto le pressioni internazionali contro la volontà di potenza di Recep Tayyip Erdogan: il museo tornerà ad … Santa Sofia tornerà a essere una moschea InsideOver. Leggi su it.insideover

