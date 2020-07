Salento, donna in un villaggio turistico: l’aggressione di un lupo (Di venerdì 10 luglio 2020) Dal Salento una notizia che fa tremare. Una donna di 47 anni, in vacanza in un villaggio turistico di Otranto, riporta online il TgCom24, è stata aggredita da un lupo. La signora stava facendo jogging nella pineta a ridosso della spiaggia. Il personale del 118 ha trasportato immediatamente la turista al pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano (Lecce). I sanitari hanno dovuto medicare urgentemente graffi e morsi dell’animale. I carabinieri hanno saputo dell’accaduto. Si tratta della seconda aggressione da parte di un lupo nella zona. Si era verificata infatti già una prima denuncia. L’animale è probabilmente lo stesso che si aggira nella zona dimostrando generalmente una insolita mansuetudine e ... Leggi su velvetgossip

