Robert De Niro è quasi sul lastrico a causa del Coronavirus (Di sabato 11 luglio 2020) Robert De Niro è quasi sul lastrico a causa del Coronavirus: lo ha ammesso lo stesso attore replicando via Skype in tribunale a una richiesta di fondi della ex moglie Grace Hightower.La pandemia ha inferto un grave colpo a due delle iniziative che fanno capo all’attore, la catena di ristoranti Nobu e il Greenwich Hotel, entrambi chiusi o parzialmente chiusi da mesi. Nobu, ha spiegato al giudice la sua avvocatessa Caroline Krauss, ha perso tre milioni di dollari in aprile e 1,87 milioni a maggio, mentre De Niro è stato costretto a prendere a prestito, perché non aveva i liquidi disponibili, un altro mezzo milione per pagare un gruppo di investitori.Grace Hightower, che con De Niro è stata sposata per undici anni fino al ... Leggi su huffingtonpost

