Primavalle, vanno in fiamme 7 motorini e due automobili (Di venerdì 10 luglio 2020) Grande paura e preoccupazione nel quartiere romano di Primavalle, dove nella notte sono andati in fiamme diversi mezzi motorizzati per la strada di Via Stefano Borgia. I mezzi motorizzati andati in fiamme sono ben sette motorini e due automobili, che sostavano lungo questa strada del XIV Municipio di Roma Capitale. Le fiamme del rogo si sono elevate altissime nel cielo, creando un serio pericolo per eventuali intossicazioni dell’area. Fortunatamente per il dolo nessuna persona è risultata ferita o intossicata dai fumi tossici. Per domare la situazione oltre alla presenza dei Vigili del Fuoco, è stato necessario l’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato. Le motociclette posteggiate sono andati completamente distrutti nell’incendio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Primavalle, vanno in fiamme 7 motorini e due automobili -

Ultime Notizie dalla rete : Primavalle vanno Primavalle, vanno in fiamme 7 motorini e due automobili Il Corriere della Città Primavalle, vanno in fiamme 7 motorini e due automobili

Grande paura e preoccupazione nel quartiere romano di Primavalle, dove nella notte sono andati in fiamme diversi mezzi motorizzati per la strada di Via Stefano Borgia. I mezzi motorizzati andati in fi ...

Grande paura e preoccupazione nel quartiere romano di Primavalle, dove nella notte sono andati in fiamme diversi mezzi motorizzati per la strada di Via Stefano Borgia. I mezzi motorizzati andati in fi ...