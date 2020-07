Precipita un elicottero nel Tevere: si cerca l’equipaggio (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ precitato un elicottero nel fiume Tevere in una zona denominata ‘Tevere Farfa’ nei pressi del ristorante ‘Piccolo Paradiso’. Sono due le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Roma che assieme ai sommozzatori e l’elicottero dei Vigili del Fuoco Grado 58 stanno intervenendo in zona Nazzano Romano. Alcuni testimoni oculari hanno visto l’elicottero inabissarsi e dall’alto è stata notata una grande macchia di fango. Le ricerche sono tutt’ora in corso. Seguiranno aggiornamenti Precipita un elicottero nel Tevere: si cerca l’equipaggio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

doddy610 : RT @fanpage: Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso htt… - fanpage : Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Le operazioni di ricerca sono tuttora i… - Adnkronos : #Roma, elicottero precipita nel #Tevere a Nazzano - CorriereCitta : Precipita un elicottero nel Tevere: si cerca l’equipaggio - qn_giorno : #Lecco Colico, precipita elicottero: feriti il pilota e due passeggeri -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita elicottero Colico, precipita elicottero: feriti il pilota e due passeggeri IL GIORNO Elicottero precipita nel fiume Tevere, Vigili del Fuoco sul posto: operazioni di ricerca in corso

Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Sono in corso le operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco: molto probabilmente il velivolo è caduto nel fiume Tevere nell ...

Ultraleggero precipitato a Bressanone, grave pilota

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - Nel pomeriggio un ultraleggero è precipitato a Varna, a nord di Bressanone. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno estratto il pilota dalle lamiere. In gravi condi ...

Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Sono in corso le operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco: molto probabilmente il velivolo è caduto nel fiume Tevere nell ...(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - Nel pomeriggio un ultraleggero è precipitato a Varna, a nord di Bressanone. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno estratto il pilota dalle lamiere. In gravi condi ...