Pagani, Fi e Udc nominano D’Alessio come portavoce federazione politica (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei gruppi di Forza Italia e Unione di Centro. “Per avviare un nuovo e promettente dialogo tra tutte le forze politiche in campo in vista delle imminenti elezioni amministrative, i commissari paganesi di Forza Italia, l’ onorevole Marzia Ferraioli e dell’Unione di Centro, dott. Antonio Piccirillo, hanno nominato il Dott. Saverio D’Alessio quale portavoce della federazione politica. I due partiti danno già conto dei loro impegni e si aprono a chi pensa di non essere partecipe, a chi si emargina mortificando ed ignorando il valore del prezioso bagaglio interiore che, invece, dà vita ad atteggiamenti costruttivi. Lo chiede il Paese e lo impone un’ etica politica, da troppo ... Leggi su anteprima24

