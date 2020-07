Mose, la protesta di comitati e associazioni sulle barche davanti a piazza San Marco: le immagini (Di venerdì 10 luglio 2020) Una ventina le imbarcazioni che si sono radunate nello spazio acqueo davanti a piazza San Marco per un’azione di protesta contro il Mose, nel giorno della prova generale delle paratoie in programma oggi, alla quale sarà presente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Guardati a vista da imbarcazioni della polizia, i barchini hanno bandiere contro le grandi navi e contro quella che definiscono un’opera inutile. L'articolo Mose, la protesta di comitati e associazioni sulle barche davanti a piazza San Marco: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Venezia, 10 lug. (askanews) – Proteste degli ambientalisti a Venezia in occasione della visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per assistere alle prove per innalzare contemporaneamente le ...