Morte Naya Rivera: “Presunto annegamento, il corpo forse intrappolato sott’acqua” (Di venerdì 10 luglio 2020) La scomparsa dell’attrice Naya Rivera è davvero sconvolgente. Uscita nella giornata dell’8 luglio per una gita sul Lago Piru al fianco del figlio Josey di quattro anni, non ha fatto più ritorno dopo essersi immersa per fare un bagno. Morte Naya Rivera: “Presunto annegamento, il corpo potrebbe essere intrappolato sott’acqua” Dopo averne dichiarato la Morte... L'articolo Morte Naya Rivera: “Presunto annegamento, il corpo forse intrappolato sott’acqua” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Per Naya Rivera dichiarata "presunta morte" : "Il corpo potrebbe non essere mai recuperato" Mentre amici, colleghi e fan continuano a condividere messaggi di speranza per Naya Rivera - attrice di “Glee”, scomparsa in un lago californiano mentre stava facendo una gita col figlio di quattro anni - dalle autorità non ...

Mentre amici, colleghi e fan continuano a condividere messaggi di speranza per - attrice di “Glee”, scomparsa in un lago californiano mentre stava facendo una gita col figlio di quattro anni - dalle autorità non ... Naya Rivera - dichiarata “presunta morte” : da ora si cerca il corpo Sulle sorti della star di Glee, Naya Rivera, non si hanno più notizie dopo una nuotata nel lago Piru della California. In queste ore la polizia di Los Angeles ha già dichiarato la “presunta morte” spegnendo in questo modo ...

