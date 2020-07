Micaela falciata da un’auto e uccisa: ma nel suo zaino la scoperta choc dei carabinieri (Di venerdì 10 luglio 2020) Micaela Bicego è stata trovata morta mercoledì 8 luglio in un parcheggio di Lazise, Verona. È stato rinvenuto all’interno dello zaino della Bicego un coltello da macellaio, simile ad una mannaia, interamente ricoperto di sangue. La donna è stata trovata con il cranio fracassato e si presuppone che la dinamica sia appartenente ad un incidente automobilistico. Micaela sarebbe stata investita da un’auto. Tramite l’autopsia sarà possibile chiarire le cause inerenti alla sua morte. Sottoposti ad interrogatorio il marito e il figlio. Per il momento ci si sofferma sul particolare agghiacciante che caratterizza il caso di Micaela Bicego: la mannaia sporca di sangue rinvenuta dentro lo zaino della vittima. (Continua dopo la foto) La 47enne è stata ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Micaela falciata Verona, Micaela falciata da un’auto: nel suo zaino una mannaia insanguinata Fanpage.it Verona, Micaela falciata da un’auto: nel suo zaino una mannaia insanguinata

Una mannaia coperta di sangue è stata ritrovato nello zaino appartenente a Micaela Bicego, la 47enne trovata uccisa nel parcheggio accanto alle terme di Colà di Lazise, sul lago di Garda, nel veronese ...

Una mannaia coperta di sangue è stata ritrovato nello zaino appartenente a Micaela Bicego, la 47enne trovata uccisa nel parcheggio accanto alle terme di Colà di Lazise, sul lago di Garda, nel veronese ...