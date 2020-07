Lopalco in lista in Puglia? Sui virologi candidati scienziati divisi. Zangrillo: io mai in politica (Di venerdì 10 luglio 2020) L’epidemiologo Pierluigi Lopalco candidato a supporto di Michele Emiliano e del centrosinistra in Puglia. Una voce circolata ieri con insistenza e sulla quale è lo stesso Lopalco, oggi, a voler fare chiarezza. “La mia candidatura per le Regionali in Puglia è una voce, circolata in certi ambienti. A me non è arrivata nessuna proposta ufficiale dal presidente Emiliano, con cui non ho parlato in questi giorni. Nessuna decisione è stata presa. Se arriverà un’offerta ci rifletterò”. Lopalco: se arriva l’offerta ci penserò Lopalco, consulente della Regione Puglia per l’emergenza Covid-19, replica alle accuse piovute sui social di aver sfruttato il suo ruolo di consulente per trarne ... Leggi su secoloditalia

