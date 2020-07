L'Iss: "Ancora focolai, anche di grandi dimensioni, ma l'aumento dei casi resta contenuto" (Di venerdì 10 luglio 2020) In numeri, anche se lentamente, scendono. La criticità resta bassa. Ma il pericolo è tutt’altro che scampato. Ed è importante essere Ancora prudenti. Sono gli elementi principali del report dell’ultimo report dell’Iss sul Covid in Italia.“Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da SARS-CoV-2, persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti”, si legge nel rapporto. “Il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto”, grazie “alle attività di testing-tracing-tracking che permettono di interrompere potenziali catene ... Leggi su huffingtonpost

