Lezioni a Luglio, Azzolina: Servono Strutture Adatte (Di venerdì 10 luglio 2020) La Ministra Azzolina, ospite al programma “In Onda” di La 7, in risposta ad una domanda approfondisce il tema delle Lezioni a Luglio. In merito all’argomento del ritorno in classe a Luglio per ricominciare le Lezioni, Azzolina risponde: “Una riflessione sul calendario scolastico si può anche aprire, ma per fare questo Servono Strutture Adatte“. Durante la trasmissione si trattano anche altri temi legati alla scuola, come il distanziamento, le mascherine e i doppi turni. Riguardo questi ultimi, la Ministra precisa: “Non è detto che si debbano fare“. Leggi su youreduaction

FondazioneVerga : ?? ULTIMISSIMI POSTI DISPONIBILI PER IL NUOVO #CORSO ONLINE A1 IN PARTENZA DAL 13 LUGLIO. ISCRIVETEVI SUBITO! ?? Le… - haevskz : 9 luglio e ho finalmente finito di ascoltare le lezioni arretrate del semestre finito a maggio - ryokagirl : io tutto da questo 2020 mi sarei aspettata ma non che mi sarei ritrovata il 9 luglio a cucire una parrucca mentre r… - PisMilano : RT @FondazioneVerga: ?? ULTIMI POST LIBERI PER IL NUOVO #CORSO ONLINE A2 IN PARTENZA DAL 13 LUGLIO. ISCRIVETEVI SUBITO! ?? Le lezioni si te… - Prudenza_Le_Mat : @esseeffe03 Qui non esistono le sessioni, facciamo una valanga di esami e tutti in itinere. Da quando è sballato tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni Luglio Azzolina: “Scuola a luglio? Sì, ma servono le strutture adatte” Orizzonte Scuola Webinar per scoprire il corso per specialisti nello sviluppo di sistemi informativi aziendali

Si svolgerà lunedì 13 luglio alle ore 18 il webinar gratuito che illustra il nuovo corso “Enterprise Software Development & Application Consulting” dedicato alla formazione degli specialisti della tra ...

Dieci milioni di mascherine per le scuole: al banco non si dovrà portare

«Ci vorranno dieci milioni di mascherine, per darne una ogni giorno gratis alle persone che frequentano il mondo scolastico»: così Domenico Arcuri, il commissario al’emergenza che ha preso in carico a ...

Si svolgerà lunedì 13 luglio alle ore 18 il webinar gratuito che illustra il nuovo corso “Enterprise Software Development & Application Consulting” dedicato alla formazione degli specialisti della tra ...«Ci vorranno dieci milioni di mascherine, per darne una ogni giorno gratis alle persone che frequentano il mondo scolastico»: così Domenico Arcuri, il commissario al’emergenza che ha preso in carico a ...