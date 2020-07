L’ex match analyst dell’Ajax: “De Ligt nel Barcellona non sarebbe migliorato” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ex match analyst dell’Ajax Michele Santoni non ha dubbi e sottolinea quanto sia stata importante la scelta bianconera per De Ligt. A Mundo Deportivo, il vice-allenatore dell’ADO Den Haag esprime il suo pensiero: “La Juventus è il club migliore per la sua crescita – ha detto -. Nel Barcellona avrebbe difeso ancora a uomo e non sarebbe migliorato. Diciamo che De Ligt avrebbe migliorato il Barça, ma non viceversa. Alla Juve Matthijs sta imparando invece a difendere in un modo del tutto nuovo, si è trasformato in un difensore totale”. Leggi su sportface

