I mattatoi tedeschi e l’export del coronavirus (Di venerdì 10 luglio 2020) Sette macelli della Germania sono diventati incubatori dell'epidemia. Con gli operai, che lavorano in condizioni di promiscuità inaccettabili. Ma l'Efsa, l'Agenzia europea di controllo, non dice nulla. Anzi, c'è un attacco alla filiera dell'allevamento italiano, troppo «virtuoso». Perché non corrisponde ai criteri industriali voluti dalla Ue.È un macello il coronavirus. I mattatoi di mezzo mondo si sono trasformati in incubatori della pandemia. In Italia la situazione non è molto preoccupante, anche se a Viadana (Mantova), appena sopra il confine con la Lombardia, 79 persone sono rimaste contagiate in due focolai scoppiati tra un macello e un salumificio. I casi italiani non sono però al momento paragonabili a ciò che succede nel resto del mondo, in Germania in particolare. Intanto in Cina ... Leggi su panorama

Macelli e Covid-19: c'è lo sfruttamento della manodopera immigrata al centro dei focolai. Il rapporto dell'Effat

Sfruttamento di lavoratori stranieri assunti attraverso subappalti e cooperative, turni di lavoro da 16 ore al giorno, stipendi bassi e alloggi sovraffollati. Sono questi i fattori che hanno reso i ma ...

Coronavirus. Contagi nei macelli per umidità e freddo. Lopalco: "Carne è sicura"

Il caso studiato ha riguardato una struttura a Palo del Colle dove 71 impiegati sono risultati positivi al virus. Per il virologo, che ha appena pubblicato i risultati della sua indagine, non esiste u ...

