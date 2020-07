Gran Premio di Stiria di Formula 1 domenica 12 luglio in diretta su Sky e Now Tv (su Tv8 in differita) (Di venerdì 10 luglio 2020) Gran Premio di Stiria di Formula 1 in diretta su Sky domenica 12 luglio in streaming su Now Tv e in differita su Tv8 in chiaro. Tutti gli appuntamenti Dopo la prima tappa in Austria, il Mondiale di Formula 1 resta nel paese e si sposta in Stiria con il Gran Premio di Stiria domenica 12 luglio, una Formula scelta per riuscire a realizzare più gare senza troppi viaggi internazionali limitando così al minimo il rischio contagio. Finora la FOM ha ufficializzato 18 Gran premi tra cui anche quello d’Italia di Monza che sarà in diretta su Tv8 e sembra che potrebbe ... Leggi su dituttounpop

