Forza Italia, forza donne: Di Scala e Patriarca volano, spazio per un candidato (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella circoscrizione di Napoli, forza Italia, in caso di sconfitta del centrodestra alle regionali del prossimo settembre, dovrebbe comunque assicurarsi 3 seggi invece dei 5 delle elezioni del 2015. In lista manca l’uomo forte; sono tutti in attesa dell’arrivo del candidato, perché al momento la lista degli “azzurri” sembra avere nelle donne il vero “sesso forte”. Maria Grazia di Scala e Annarita Patriarca viaggiano come treni, Francesca Beneduce si sta giocando bene le sue carte, e dopo l’addio di Francesco Guarino, passato a Italia viva, e il “passo di lato” di Armando Cesaro per ora i candidati ... Leggi su anteprima24

Il Gruppo Toyota rafforza il sostegno alla Croce Rossa Italiana Con una donazione di 100.000 Euro il Gruppo Toyota rafforza il supporto alla Croce Rossa Italiana . Donazione che l’Organizzazione utilizzerà per le attività di assistenza sul territorio e per fronteggiare le conseguenze ...

Con una donazione di 100.000 Euro il il supporto . Donazione che l’Organizzazione utilizzerà per le attività di assistenza sul territorio e per fronteggiare le conseguenze ... Terremoto in Forza Italia : il braccio destro di Armando Cesaro passa con Renzi Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Forza Italia perde pezzi in Campania: Pietro Smarrazzo, braccio destro di Armando Cesaro , capogruppo di Fi in Regione Campania, va con Matteo Renzi . Dopo l’addio del senatore Vincenzo Carbone, un altro ...

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – perde pezzi in Campania: Pietro Smarrazzo, di , capogruppo di Fi in Regione Campania, va con Matteo . Dopo l’addio del senatore Vincenzo Carbone, un altro ... Il Gruppo Toyota rafforza il sostegno alla Croce Rossa Italiana ROMA (ITALPRESS) – Con una donazione di 100.000 euro il Gruppo Toyota rafforza il supporto alla Croce Rossa Italiana. Donazione che l'organizzazione utilizzerà per le attività di assistenza sul territorio e per fronteggiare le ...

GiuseppeConteIT : Italia e Spagna, due grandi Paesi legati da una storica amicizia. Insieme, per ridare forza al progetto europeo ????… - LegaSalvini : MANTOVA, IL CONSIGLIERE COMUNALE ANDREA GORGATI UFFICIALIZZA IL SUO PASSAGGIO DA FORZA ITALIA ALLA LEGA: BENVENUTO! - forza_italia : +++ PROCESSO A BERLUSCONI: SPUNTANO NUOVE TESTIMONIANZE +++ Ecco la testimonianza di Gianni e Carlo Glinni, amici… - varesenews : La prima sede lombarda di Azione è a Varese, e sostituisce quella di Forza Italia - capand69 : RT @BelpietroTweet: Si sono tanto odiati, ma adesso Romano Prodi è pronto a fare la pace. Per il fondatore dell'Ulivo, l'ingresso del leade… -