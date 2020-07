Fonseca: “In dubbio Dzeko, è stanco. Zaniolo? Vedremo se potrà fare qualche minuto in più” (Di venerdì 10 luglio 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Brescia. “Le squadre rimaste in Europa League sono tutte forti. Non dobbiamo pensarci, abbiamo la partita col Siviglia. Se vinceremo ci penseremo al resto. Stiamo lavorando per avere Smalling in Europa League. Sono fiducioso che possa giocarla. Domani Fazio sostituirà Cristante.” “Dzeko ha giocato le ultime due partite e c’è poco tempo per recuperare. Oggi decideremo, è stanco. Ho totale fiducia in Pellegrini. Voi sapete che mi piace tanto, è un giovane che deve migliorare.” “Tutti gli aspetti sono importanti. Se stiamo bene fisicamente poi stiamo bene anche mentalmente e tatticamente. Sono tutti collegati. Non posso dire che la preparazione valga il 100% o la testa il 20%. ... Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Fonseca: “In dubbio Dzeko, è stanco. Zaniolo? Vedremo se potrà fare qualche minuto in più”) - - cheobravo : RT @NicoSchira: Contatti molto ben avviati tra l'#Atalanta e l'agente Alessandro Lucci per il passaggio di Alessandro #Florenzi in nerazzur… - frances18008072 : RT @NicoSchira: Contatti molto ben avviati tra l'#Atalanta e l'agente Alessandro Lucci per il passaggio di Alessandro #Florenzi in nerazzur… - LCKekkoDL98 : RT @NicoSchira: Contatti molto ben avviati tra l'#Atalanta e l'agente Alessandro Lucci per il passaggio di Alessandro #Florenzi in nerazzur… - TuttoIlMercato : Contatti molto ben avviati tra l'#Atalanta e l'agente Alessandro Lucci per il passaggio di Alessandro #Florenzi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “In 2 giugno: Calderoli, 'Frecce Tricolori sorvolino anche Bergamo e Brescia' Affaritaliani.it