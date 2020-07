Fitch conferma il rating dell'Italia: è BBB (Di venerdì 10 luglio 2020) New York, 10 luglio 2020 - Fitch , l'agenzia internazionale di valutazione del credito, ha confermato il rating dell'Italia: BBB- . L'outlook è stabile. Fitch aveva già tagliato il rating del nostro ... Leggi su quotidiano

Roma, 10 lug. (askanews) – L’agenzia di rating Fitch conferma il rating di lungo termine per l’Italia a BBB- con outlook stabile. L’agenzia aveva visto al ribasso il rating italiano il 28 aprile scors ...New York, 10 lug 22:09 - (Agenzia Nova) - È arrivato il giudizio di Fitch Ratings sull'Italia, dopo la chiusura dei mercati statunitensi, e come previsto dagli analisti non ci sono state sorprese. Con ...