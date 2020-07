Ferrari, millesimo GP al Mugello: ufficiale, la data di un evento storico per la Formula 1 (Di venerdì 10 luglio 2020) Non solo Monza, quest'anno la Formula 1 sbarca per la prima volta in assoluto al Mugello. Ci voleva un cigno nero come il Covid per realizzare la doppietta tutta italiana: il 6 settembre si correrà a Monza, poi il 13 si gareggerà proprio sul circuito di casa della Ferrari. La quale per l'occasione taglierà un traguardo storico: al Mugello festeggerà il millesimo GP in 70 anni di F1. “Poter festeggiare un anniversario straordinario proprio a casa nostra è un'opportunità incredibile”, ha commentato Mattia Binotto, che non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per l'assegnazione al Mugello del nono GP stagionale. Il team principal delle Rosse ha ringraziato per la decisione il capo del circus, Chase Carey, e anche la ... Leggi su liberoquotidiano

rocmvv : La denominazione ufficiale sarà #Gp Toscana #Ferrari 1000, omaggio al millesimo gp della Scuderia di Maranello. Ent… - lalunainversa : RT @rtl1025: ?? Gran premio #F1 #Mugello di 13 settembre 2020 avrà denominazione particolare, in omaggio alla Ferrari (proprietaria di pista… - DanieleLenz96 : UFFICIALE: il 13/09/2020 il Circuito del #Mugello ospiterà per la prima volta nella storia un Gran Premio di… - rtl1025 : ?? Gran premio #F1 #Mugello di 13 settembre 2020 avrà denominazione particolare, in omaggio alla Ferrari (proprietar… - alemarino71 : @Gazzetta_it Quindi il covid è stata una perfetta macchinazione per permettere alla Ferrari di correre il suo mille… -