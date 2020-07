F1, Vettel: “La pioggia in qualifica può mescolare le carte” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Guardando alla classifica dei tempi non è andata bene ma credo che alcuni abbiano anticipato le qualifiche per la griglia di domenica ad oggi, prevedendo che possa piovere domani“. Queste le dichiarazioni di Sebastian Vettel, 16esimo al termine delle PL2, ai microfoni di Sky Sport. “Credo che dal nostro punto di vista ci fosse la necessità di testare gli aggiornamenti che abbiamo portato – ha spiegato – Passo dopo passo dobbiamo progredire, cercando la finestra in cui la vettura rende meglio. Abbiamo cercato di svolgere i soliti compiti, io ho testato alcune cose sui freni e ho cercato di trovare un ritmo migliore, specialmente dopo l’ultimo weekend. Il feeling con l’auto è stato molto migliore“. Poi sulle condizioni atmosferiche: “Una qualifica con la pioggia ... Leggi su sportface

