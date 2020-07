Emendamento McCartney: la svolta sui biglietti rimborsati con voucher (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il suo nome firma alcune delle canzoni più belle e figura nella band britannica nata a Liverpool nel 1960 ma da oggi rappresenta anche un Emendamento, stiamo parlando di Paul McCartney. Dai Beatles al Ministero dei Beni Culturali, Paul è riuscito a cambiare la storia della musica internazionale e anche la storia dei rimborsi di concerti annullati a causa del Covid-19. Dario Franceschini, ministro dei beni culturali, ha emanato infatti, il cosiddetto “Emendamento McCartney”. Tutto è iniziato quando a seguito dell’annullamento del suo concerto a Napoli, previsto per il 10 giugno, agli spettatori è stato offerto solo un voucher come forma di rimborso e non la cifra pagata al momento dell’acquisto. Alle ... Leggi su anteprima24

Nel Decreto Rilancio, grazie anche all’impatto mediatico che ha avuto la presa di posizione di Paul McCartney, dopo l’annullamento dei suoi concerti a Napoli e Lucca, è stata introdotta la parola rimb ...

Nel Decreto Rilancio, grazie anche all'impatto mediatico che ha avuto la presa di posizione di Paul McCartney, dopo l'annullamento dei suoi concerti a Napoli e Lucca, è stata introdotta la parola rimb ...