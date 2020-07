Dont’ cry for me Ferlando (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo massicce porzioni spaziotemporali di totale disinteresse, LUI tornò finalmente da queste parti a occuparsi della nostra piccola galassia al limite del cosmo. In particolare Terra e il suo satellite Luna che ricordava aver lasciate che erano due gioiellini. Su Luna, a parte certe orme di scarponi dalle suole a righe (quelle di Neil Armstrong), una bandiera pacchiana pure lei a righe (quella degli Usa) e un vecchio sismografo rigato (targato ex-CCCP), LUI trovò tutto così come l’aveva lasciato e … Continua L'articolo Dont’ cry for me Ferlando proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

