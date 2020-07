Decreto Rilancio, Casa (M5S): Più Attenzione ai Dirigenti Scolastici (Di venerdì 10 luglio 2020) Vittoria Casa, deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura, commenta gli emendamenti del Decreto Rilancio. “Con il passaggio alla Camera del Decreto Rilancio abbiamo avuto l’occasione di migliorare ulteriormente il testo base che, ricordiamo, stanzia per la scuola ben 1.5 miliardi, a cui presto si aggiungerà un altro miliardo già annunciato dalla ministra Azzolina“. Queste le parole di Casa. La deputata aggiunge: “In particolare, con alcuni miei emendamenti approvati dall’Aula, puntiamo a potenziare gli strumenti digitali“. Casa si sofferma a parlare dei Dirigenti Scolastici: “Andiamo incontro ai Dirigenti Scolastici ... Leggi su youreduaction

luigidimaio : Dobbiamo accelerare e guardare alla fase post covid come a un momento di rilancio per l’Italia, la gente deve ritor… - AzzolinaLucia : Finalmente anche la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado avrà 1000 assistenti tecnici, che sa… - crippa5stelle : Il decreto Rilancio, approvato poco fa alla Camera, è una vera e propria manovra economica a sostegno di imprese, f… - Stefano47510568 : RT @luigidimaio: Dobbiamo accelerare e guardare alla fase post covid come a un momento di rilancio per l’Italia, la gente deve ritornare a… - cinzia_palmacci : RT @07Emmedi: L'avvocato Polacco, che si è letto tutto il decreto Rilancio di 464 pagine, ha trovato che alla pagina 19 si prevede che lo s… -