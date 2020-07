Cosa sappiamo della morte del sindaco di Seul (Di venerdì 10 luglio 2020) Era uno dei politici più popolari del paese con un passato da attivista per i diritti civili, in particolari quelli delle donne: prima della scomparsa sarebbe stato accusato di molestie sessuali Leggi su ilpost

Linkiesta : L’economia italiana va a rotoli e #Conte ha trovato il tempo di incontrare #Casaleggio. Non sappiamo che cosa si s… - OfficialASRoma : 'Devo essere io il primo a credere di poter cambiare questa situazione e possiamo farlo solo lavorando. Me ne assum… - marco_car67 : @whenredisblack @lexmonetae @borghi_claudio @Gianmar01275918 @mauratomasi @Quirinale @CorteCost Cosa fare? Mettere… - butbakaaa : RT @JiminsWifeIsHe1: Tra un'ora??potrebbe??uscire??qualcosa??e noi??non sappiamo cosa...?? Potrebbe essere??un mixtape??un comeback??un highlight re… - xmartav : @chebastard0 esattamente, tanto ormai sappiamo com'è il bf, la cosa che fa più incazzare è che se ne sta fregando a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo

Il Post

Android 10 si diffonde più in fretta di tutte le precedenti versioni, dice Google: è arrivato a quota 100 milioni di dispositivi in cinque mesi dal lancio, impiegandoci quindi il 28% in meno del tempo ...Notizia fondamentale: nella prossima stagione della serie tv, Batwoman (da non confondersi con Catwoman) sarà interpretata da Javicia Leslie, che si è subito detta fiera di essere nera e bisessuale. V ...