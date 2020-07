Coronavirus, scoperto il ceppo più diffuso in Italia: non è quello di Wuhan (Di venerdì 10 luglio 2020) Il ceppo di Coronavirus diffuso nel nostro Paese sarebbe quello “europeo” B1, arrivato in Germania da Shangai. Ad affermarlo è uno studio Italiano, condotto dell’equipe guidata dalla ricercatrice Alessia Lai e dai docenti dell’Università Statale di Milano, Massimo Galli, Claudia Balotta e Gianguglielmo Zehender del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” e del Centro di Ricerca Coordinata Epidemiologia e Sorveglianza Molecolare delle Infezioni dell’Università Statale di Milano. I due ceppi Si tratterebbe di un ceppo diverso rispetto a quello originario di Wuhan, che parrebbe avere avuto, invece, un ruolo molto secondario nella diffusione dell’epidemia nel nostro ... Leggi su quifinanza

Coronavirus - il medico che ha scoperto l'Ebola : "Siamo solo all'inizio della pandemia" Peter Piot è un microbiologo belga che da anni combatte con alcuni dei virus più letali al mondo. Diventato famoso a soli 27 anni per aver fatto parte del team che scoprì l'Ebola nel 1976, è stato successivamente ...

Brasile - Bolsonaro esce allo scoperto : "Ho sintomi da coronavirus" Il Presidente del Brasile , Jair Bolsonaro , esce allo scoperto e ammette di avere sintomi da coronavirus. Ora si attende il risultato del test. Tempi duri per Bolsonaro . Il presidente brasiliano, oltre ad aver a che fare con una pandemia che dilaga ...

Il virologo che ha scoperto l'Ebola : "La pandemia di coronavirus è appena cominciata" La pandemia di coronavirus è appena cominciata, ma la seconda ondata potrebbe avere caratteristiche molto differenti dalla prima. Ad affermarlo in un'intervista a El Pais è Peter Piot, tra i massimi virologi mondiali, ...

