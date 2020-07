Coronavirus, la scoperta: in Lombardia due ceppi diversi: “Assalto multiplo e concentrico” (Di venerdì 10 luglio 2020) Secondo uno studio condotto da Perno e Fausto Baldanti in Lombardia circolavano, già a gennaio, due diversi ceppi di Sars-Cov-2 Una “doppia” epidemia originata da due ceppi diversi ma in una sola regione. È in sintesi quanto la Lombardia si è trovata ad affrontare tra i mesi di marzo e aprile a causa del Coronavirus … L'articolo Coronavirus, la scoperta: in Lombardia due ceppi diversi: “Assalto multiplo e concentrico” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoperta Coronavirus, da dove è arrivato in Italia: la nuova scoperta Virgilio Notizie Coronavirus, in Trentino primi arrivi per vacanze gratuite

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Stanno arrivando in Val di Sole, in Trentino, i primi sanitari e il personale medico impegnato nei mesi scorsi nei Covid Center di tutta Italia per trascorrere un periodo di va ...

CORONAVIRUS: LOMBARDIA, è ALLARME, scoppia un nuovo FOCOLAIO. Ecco in QUALE città è stato scoperto

Nuovo focolaio di coronavirus nel bresciano, nella comunità Shalom: situazione sotto controllo.È stato scoperto un nuovo focolaio di coronavirus in Lombardia: l'allarme viene dalla cittadina di Palazz ...

