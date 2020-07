Contributi Inps: versamento e compilazione Quadro RR. Le istruzioni dell’Istituto (Di venerdì 10 luglio 2020) I soggetti iscritti all’Inps, (gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata) devono determinare l’ammontare dei Contributi previdenziali dovuti nella dichiarazione dei redditi. Devono inoltre effettuare i versamenti a saldo ed in acconto degli stessi Contributi entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Tali soggetti dovranno inoltre compilare il Quadro RR (Contributi previdenziali) del modello Redditi 2020 PF. Le istruzioni per la compilazione del Quadro, sono state fornite dall’Inps con la Circolare n. 79 dello scorso 1° ... Leggi su leggioggi

stikystikazz : RT @LunatiLuciano: IL GRANDE BLUFF DI conte È SMASCHERATO! 20 LUGLIO DA PAURA! SI PAGA L'IVA, INPS, IRPEF, IRAS E I MORTACCI LORO! IL COLMO… - LunatiLuciano : IL GRANDE BLUFF DI conte È SMASCHERATO! 20 LUGLIO DA PAURA! SI PAGA L'IVA, INPS, IRPEF, IRAS E I MORTACCI LORO! IL… - djsabbs : @SempreSimo2177 Ho letto, i contributi, ma non siamo ufficio inps. ?? - BrokIspettore : @S812Carlito @satrum @SpaceCowboy21 @lasorelladiKarl @ellyesse È il gioco delle tre carte: abbattere il costo del l… - daniele19921 : RT @staurophylax: @sliubi Cara Simona, ho letto tanti commenti parlando tante cattiverie degli immigrati. Parlo da immigrato da più di 20 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi Inps Inps: come versare i contributi da lavoratore autonomo BresciaToday Contributi piccoli coloni agricoltura 2020

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...

Pensione di invalidità 2020: aumento 514 euro, ecco a chi spetta

Pensione di invalidità 2020 aumento a 514,46 euro: *** Pensione di invalidità al 100% aumento nel Dl Rilancio: approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera un emendamento di Fratelli d'Italia che ...

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...Pensione di invalidità 2020 aumento a 514,46 euro: *** Pensione di invalidità al 100% aumento nel Dl Rilancio: approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera un emendamento di Fratelli d'Italia che ...