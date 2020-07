Carlo Tecce lascia il Fatto Quotidiano e passa all’Espresso (Di venerdì 10 luglio 2020) Il giornalista avellinese Carlo Tecce lascia il Fatto Quotidiano e passa all’Espresso con la qualifica di inviato. Al settimanale del gruppo Gedi si occuperà di inchieste, così come ha Fatto dal 2009 a oggi per il Quotidiano diretto da Marco Travaglio. Tecce ha iniziato la carriera nei giornali locali ad Avellino e Salerno, occupandosi di sport. L'articolo Carlo Tecce lascia il Fatto Quotidiano e passa all’Espresso proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : Italia Viva è garanzia per i forzisti ora in maggioranza. Berlusconi non si dispiace se “aiuta” il governo. Ghedini… - BerniCurenai : Fatto Quotidiano, che siluro per Marco #Travaglio : Carlo Tecce lo molla per la concorrenza - GeMa7799 : Fatto Quotidiano, che siluro per Marco Travaglio: Carlo Tecce lo molla per la concorrenza....La nave affonda? - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Questa volta Silvio Berlusconi non va biasimato. Non è semplice convivere all’opposizione con Matteo Salvini e Giorgia… - ConfassCom : RT @Primaonline: Carlo Tecce lascia il 'Fatto' per passare come inviato all'Espresso. A Gedi annunciano che 'non sarà l'unico ingresso' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Tecce Carlo Tecce lascia il 'Fatto' per passare all''Espresso' come inviato Primaonline Carlo Tecce lascia il Fatto Quotidiano e passa all’Espresso

Il giornalista avellinese Carlo Tecce lascia il Fatto Quotidiano e passa all'Espresso con la qualifica di inviato. Al settimanale del gruppo Gedi si ...

Fatto Quotidiano, che siluro per Marco Travaglio: Carlo Tecce lo molla per la concorrenza

Un importante - e pesante - addio per Marco Travaglio. Carlo Tecce, considerato tra le firme più giovani e brillanti, lascia il Fatto Quotidiano per approdare all'Espresso. A lanciare la notizia Dagos ...

Il giornalista avellinese Carlo Tecce lascia il Fatto Quotidiano e passa all'Espresso con la qualifica di inviato. Al settimanale del gruppo Gedi si ...Un importante - e pesante - addio per Marco Travaglio. Carlo Tecce, considerato tra le firme più giovani e brillanti, lascia il Fatto Quotidiano per approdare all'Espresso. A lanciare la notizia Dagos ...