Ape24 – L'equivoco di Darwin (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti

Accendere la televisione, sintonizzarsi su un canale straniero, non capire la lingua e farsi un'idea bizzarra. Fin qui ci può stare, sarà capitato più o meno a tutti noi. David Adler, economista americano, è però andato oltre. Dopo aver scelto Canale 5 beccando una delle tante repliche di "Ciao Darwin", ha notato una donna di colore in una delle cabine del gioco finale, quello in cui chi sbaglia la risposta viene man mano sommerso dall'acqua. Apriti cielo. Ha preso l'Iphone e ha twittato in inglese: "Accendo la televisione italiana e trovo il canale Mediaset di Berlusconi che manda in onda uno spettacolo chiamato Ciao Darwin, in cui gli italiani applaudono uno straniero nero che annega in un serbatoio d'acqua per risposte sbagliate a domande ...

