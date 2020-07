Alex Zanardi, come sta: verso risveglio la settimana prossima (Di venerdì 10 luglio 2020) C’è ancora grande apprensione per la sorte di Alex Zanardi, come sta il campione dell’handbike: verso risveglio la settimana prossima. Le condizioni di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico dell’handbike, da tre settimane tengono il mondo dello sport italiano e non solo col fiato sospeso. L’atleta infatti dal 19 giugno è … L'articolo Alex Zanardi, come sta: verso risveglio la settimana prossima è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Alex Zanardi - la data del possibile risveglio dal coma Alex Zanardi , arriva il risveglio dal coma ? I medici stanno valutando la possibilità di risvegliarlo per verificare gli eventuali danni cerebrali Alex Zanardi è ancora ricoverato nell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in ...

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi Incidente Alex Zanardi, la difficoltà di descrivere un esempio indescrivibile Sky Sport Zanardi resta stabile, ma si valuta il risveglio dal coma: dubbi sul quadro neurologico

Zanardi, quadro neurologico ancora grave: da martedì ipotesi risveglio dal coma

Alex Zanardi è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena. Le sue condizioni di salute restano stabili, ...

