Albastar: attiva 5 collegamenti dall’aeroporto di Milano Bergamo (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – La compagnia aerea Albastar garantirà cinque collegamenti dall’Aeroporto di Milano Bergamo nell’estate 2020, impiegando uno dei cinque B737-800NG della propria flotta, configurati a 189 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA. Dal 4 e 5 luglio sono stati attivati, rispettivamente, i voli per Lamezia del sabato e Brindisi che viene effettuato ogni domenica, entrambi fino al 20 settembre. Dal 25 luglio, ogni sabato, Albastar opera il collegamento con Olbia, garantito fino al 12 settembre, e con Lampedusa, fino al 3 ottobre. Dal 2 agosto al 13 settembre ogni domenica è programmato il volo per Catania. Con questa ampia offerta, Albastar risponde alla ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Albastar attiva Albastar: attiva 5 collegamenti dall'aeroporto di Milano Bergamo Teleborsa Albastar: attiva 5 collegamenti dall'aeroporto di Milano Bergamo

(Teleborsa) - La compagnia aerea Albastar garantirà cinque collegamenti dall’Aeroporto di Milano Bergamo nell’estate 2020, impiegando uno dei cinque B737-800NG della propria flotta, configurati a 189 ...

Albastar a Milano Bergamo con cinque rotte verso Sud Italia e isole

Albastar rilancia dall’aeroporto di Milano Bergamo per l’estate 2020, dove impiega uno dei cinque B737-800NG della propria flotta, configurati a 189 posti in classe unica, che rispettano i più severi ...

(Teleborsa) - La compagnia aerea Albastar garantirà cinque collegamenti dall’Aeroporto di Milano Bergamo nell’estate 2020, impiegando uno dei cinque B737-800NG della propria flotta, configurati a 189 ...Albastar rilancia dall’aeroporto di Milano Bergamo per l’estate 2020, dove impiega uno dei cinque B737-800NG della propria flotta, configurati a 189 posti in classe unica, che rispettano i più severi ...