Vol. 2: compie cinquant’anni uno dei più importanti dischi di Lucio Battisti (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – Ricorre oggi il cinquantesimo anniversario dell’uscita di Lucio Battisti Vol. 2. Si tratta del secondo album del cantautore di Poggio Bustone e, a parte tre brani provenienti dal disco precedente, racchiude al suo interno molte delle canzoni pubblicate nel seguente e più famoso Emozioni. Leggi anche – Lucio Battisti, la voce fuori dal coro che manca oggi più che mai Il disco è stato rilasciato per la prima volta il 9 luglio del 1970 soltanto in formato cassetta e per questo motivo passato in sordina nella discografia del cantautore. Soltanto nel 2018 è stato ripubblicato per la prima volta nella storia in formato CD e LP da Sony Music. A distanza di cinquant’anni, vogliamo analizzare le canzoni che compongono l’album in modo da riscoprirlo e ... Leggi su ilprimatonazionale

kartesen : RT @IlPrimatoN: Riscoprire uno dei dischi più potenti del grande cantautore italiano - IlPrimatoN : Riscoprire uno dei dischi più potenti del grande cantautore italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Vol compie Vol. 2: compie cinquant’anni uno dei più importanti dischi di Lucio Battisti Il Primato Nazionale