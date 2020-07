Verona-Inter, la lista dei 21 convocati scaligeri: torna Amrabat, out Borini (Di giovedì 9 luglio 2020) Il testa a testa fra Hellas Verona ed Inter chiuderà il trentunesimo turno della Serie A 2019/2020, mediante una sfida che promette grandi emozioni e colpi di scena da lasciar senza fiato. La società scaligera ha pubblicato la lista dei convocati scelti dall’allenatore Ivan Juric, sui propri canali ufficiali, di seguito riportata: da evidenziare l’assenza per infortunio di Fabio Borini ed il ritorno fra i disponibili di Sofyan Amrabat. convocati HELLAS Verona Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic.Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Gunter, Dimarco, Kumbulla, Empereur, Adjapong.Centrocampisti: Veloso, Badu, Verre, Lucas, Terracciano, Pessina, Amrabat, Lazovic.Attaccanti: Stepinski, Di Carmine. Leggi su sportface

