Verona Inter, i convocati di Juric: out Zaccagni, Pazzini e Borini (Di giovedì 9 luglio 2020) Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro l’Inter: ben 9 indisponibili Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro l’Inter. Sono ben 9 gli indisponibili per gli scaligeri. Zaccagni è rimasto a casa per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, Pazzini per un risentimento all’adduttore della coscia destra mentre Bocchetti per un’infiammazione al ginocchio destro. Out anche Borini, Dawidowicz, Salcedo, Eysseric, Udogie, Danzi. Portieri: Silvestri, Berardi, RadunovicDifensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Gunter, Dimarco, Kumbulla, Empereur, ... Leggi su calcionews24

