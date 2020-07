Valle Caudina, via libera all’aumento delle forze dell’ordine (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiValle Caudina – Si è concluso da pochi minuti la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha visto la partecipazione del sindaco Pasquale Pisano, il comandante della polizia locale Serafino Mauriello, una rappresentanza del comando provinciale dei carabinieri e della guardia di Finanza di Avellino, il questore, Maurizio Terrazzi e presieduto da sua eccellenza il prefetto, Paola Spera. Il prefetto, in sinergia con la richiesta del sindaco Pisano, ha preteso ed ottenuto una maggiore attenzione nel controllo e una presenza fisica delle forze dell’ordine sul territorio, all’indomani degli ultimi due episodi di microcriminalità che hanno generato un sentimento di preoccupazione nella popolazione locale. Nell’incontro di ... Leggi su anteprima24

