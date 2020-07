Uomini e Donne, Sirius fa una dedica a Gemma Galgani? "Bei ricordi" (Di giovedì 9 luglio 2020) Nicola Vivarelli si trova in vacanza a Forte dei Marmi e rivolge un pensiero a Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne avrà apprezzato il gesto di Sirius? Leggi su comingsoon

Uomini e Donne, ex tronista di Maria De Filippi in ospedale: "Non è facile"

L'ex calciatore della settima edizione di Temptation Island vanta una relazione con Giulia Montanarini. La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda stasera, giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5 ...

Dalla Regione Emilia Romagna altri 10 milioni per gli operatori della sanità

Il premio sarà esteso a tutti i dipendenti delle Aziende Non solo medici e infermieri, ma anche tecnici e impiegati BOLOGNA Dopo il primo riconoscimento di maggio, la Regione ha stanziato altri 10 mil ...

