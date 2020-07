Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 17:10 (Di giovedì 9 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sono ore cruciali sulla concessione ad autostrade con il premier che avverte arriva una proposta vantaggiosa per lo stato pure scatterà la revoca pur consapevoli delle possibili siete giuridiche la decisione in arrivo entro questo fine settimane la situazione di tale importanza che dovrà essere condivisa da tutto il governo ieri la sentenza della consulta legittima l’esclusione di Asti dalla ricostruzione del nuovo ponte di Genova il premier afferma la sentenza ci conforta la ministra delle Infrastrutture De Micheli convoca autostrade oggi pomeriggio in borsa pesante il titolo Atlantia e nelle tasche dei lavoratori dipendenti che a causa del covid-19 stati posti in cassa integrazione ad aprile e maggio mancano 4,8 miliardi ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - fanpage : Una serie di nuovi contagi di coronavirus preoccupa il Paese #9luglio - fanpage : L'omaggio della città di Padova a medici e infermieri #9luglio - andreafin8 : #Coronavirus #Italia, ultime notizie: altri 229 casi e 12 morti @sole24ore - corgiallorosso : #GiudiceSportivo, Diawara in diffida. Out col Brescia Cristante e Mkhitaryan -